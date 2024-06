Une centaine de passionnés attendus au 8ème festival de tarot de Pietranera

Fort d’une quarantaine d’adhérents, de 40 à 80 ans, le club du président Michel Bertrand se porte bien, très bien même. Avec Fréderic Bidel il vient de décrocher un titre de Champion de France en individuel (sur 180 joueurs) à Evian et sa triplette a été finaliste aux championnats disputés à Vichy. « On participe au championnat régional avec les autres clubs de Corse et cela nous ouvre les portes championnat national. Et cette année est une bonne année » explique M. Bertrand. Notre île dispose de deux comités de Tarot, un dans chaque département, qui regroupe 6 clubs soit 150 licenciés. «Le club est ouvert à tous joueurs débutants ou confirmés. Nous nous réunissons dans notre local, mis à disposition par la mairie de Pietranera, tous les mercredis soirs et les samedis après-midi quand il n’y pas de manche du championnat régional » souligne M. Bertrand. Du haut de ses 40 ans, le TCBP organise du 3 au 9 juin la 8édition de son tournoi, un rendez-vous incontournable pour les taroteurs insulaires auxquels s’ajoutent de nombreux continentaux. «Avec l’aide l’office du tourisme de Bastia on met ainsi en place des séjours avec hébergements afin que ces joueurs là puissent profiter de l’île».Le Festival qui débute ce lundi 3 juin propose des parties individuelles quotidiennes l’après-midi à 14h et le soir à 21h. « Les joueurs peuvent disputer des parties tous les jours ou à leur rythme. Cette année on a rallongé le tournoi. Il s’étire sur une semaine au lieu des 3 jours des éditions précédentes. On fait une pause le mercredi, qui est réservé à la visite de la ville de Bastia ». Le Festival se clôturera par le Grand Prix de Pietranera le samedi 8 juin à 21h. Remise des prix le dimanche 9 à 14h.Le club intervient aussi dans les collèges mais « il est difficile de passionner les élèves au-delà de la 3. Les Ados ont alors d’autres priorités » précise encore M. Bertrand qui souligne le bon niveau du tarot en Corse. « On se confronte souvent aux joueurs du continent via les championnats de France mais des tournois qui sont disputés en parallèle. Le tarot est un excellent jeu cérébral, de réflexion et beaucoup de seniors s’y adonnent justement pour entretenir leur mémoire. Il faut savoir que le jeu de tarot comporte 78 cartes à retenir et 18 plis ».