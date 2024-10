Une campagne inédite pour sensibiliser les jeunes Corses aux risques d'accidents du travail

Depuis 2018, chaque année en Corse en moyenne 5,6 accidents du travail aboutissent à un décès tandis qu’une vingtaine d’entre eux entraîne une incapacité de travail permanente ou invalidante, selon les chiffres de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Alors que le taux d’accidents du travail mortels compte parmi les plus élevés du pays, pour mieux sensibiliser les jeunes à ces risques, une grande campagne régionale de communication est organisée du 14 au 27 octobre sous le slogan « Pour un avenir professionnel sûr, œuvrons ensemble pour la sécurité au travail ».



L’initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan régional pour la prévention des accidents du travail graves et mortels, mise sur une démarche innovante et participative avec un concours de réalisation de spot vidéo qui a mobilisé plus de 90 élèves de collèges, lycées et structures d’alternance partout en Corse, dans le but de permettre aux jeunes de porter un message de prévention à destination de leurs pairs. Cette population est en effet très exposée à ces risques professionnels puisque sur l’île, au cours de l’année dernière, ce sont 35 salariés de moins de 18 ans et 420 de 18 à 24 ans qui ont été victimes d’accidents du travail, représentant près de 25% des accidents déclarés. « Le manque d’expérience professionnelle, de connaissance de l’environnement de travail ou l’inadéquation des équipements de protection augmentent considérablement les risques pour cette catégorie de population », pointe la DREETS en ajoutant : « Pourtant, dans la plupart des cas, la mise en œuvre de mesures de prévention, simples et peu couteuses, permettrait de les éviter : évaluation des risques, formation, sensibilisation continue, adaptation des équipements de travail, sont autant de réponses efficaces pour éviter les accidents ».



Dans cette optique, l’institution souligne que « la sensibilisation des futurs salariés et des jeunes embauchés à la santé et sécurité au travail représente un enjeu majeur ». Ce concours inédit vise ainsi à ancrer la sécurité au travail dans l’ADN de ces futurs salariés ou employeurs, et à développer une véritable culture de la prévention. En tout, ce sont sept classes qui se sont lancées dans ce projet créatif et qui ont été accompagnées par l’association « Entreprendre pour Apprendre Corsica » (EPA) sous l’égide de la DREETS et avec le soutien de la Collectivité de Corse et de l’Éducation Nationale. Au terme du concours, trois vidéos ont été sélectionnées : la première produite par la classe SEGPA du collège Maria di Peretti à Porto-Vecchio met en scène une situation de travail dans la restauration (risque de chute, coupure et brûlure) ; la seconde, réalisée par une classe de 3ème du collège Lucciana Mariana, s’intéresse pour sa part à une situation de travail en agriculture (risque d’écrasement) ; enfin la dernière a été réalisée par les alternants du groupe EDF Corse sur une situation de travail de stockage de matériels dans un entrepôt (risque de chute de hauteur). Ces trois vidéos seront diffusés sur France 3 Corse Via Stella, dans les salles de cinéma et sur les réseaux sociaux pendant deux semaines à partir du 14 octobre.