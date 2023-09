Une cagnotte en ligne pour sauver le Handball Pays Ajaccien

Le Handball Pays Ajaccien, engagé depuis sept ans dans la promotion du handball et du développement de la filière féminine, fait face à d'importantes difficultés financières. La récente décision de la Fédération Française de Handball (FFH) de refuser l'intégration de l'équipe première en N2F a créé une situation financière préoccupante pour le club.Dans un effort désespéré pour sauver le handball ajaccien et maintenir leur passion pour ce sport avec les jeunes talents, le club lance une cagnotte en ligne. L'objectif est de récolter des fonds qui permettront de maintenir les équipes jeunes, allant des tout-petits (babys) aux U18M.Le Handball Pays Ajaccien adresse un appel sincère à tous ceux qui souhaitent contribuer à sauver ce club et à soutenir le développement du handball chez les jeunes. "Chaque contribution financière, quelle que soit sa taille, est précieuse et contribuera à poursuivre la mission que le club défend avec une détermination inébranlable."