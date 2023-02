"Une bouffée d'oxygène" : Le GFCA placé en redressement judiciaire

Le joueur le plus capé de l'histoire du Gaz' a donc pris la tête de la mission sauvetage avec Anthony Alessandri, éducateur au club. Grâce à cette bonne nouvelle, la suite ne s'écrit désormais plus en pointillés. "C'est une première étape, on doit maintenant faire un plan de continuation solide dans ce redressement, et réussir à administrer la situation sur la fin de saison, explique le président-délégué. Ça nous met sur de bons rails pour la fin de cette saison et celles à venir. On peut enfin travailler plus sereinement sur le projet sportif du club et les projets structurants."



Côté finances, le Gaz' pourra compter sur le soutien acté de la municipalité et la Région, "qui vont désormais être sollicitées pour venir nous aider dans notre opération de redressement", précise Anthony Alessandri. A la suite d'une rencontre avec le bureau directeur du GFCA vendredi dernier, les adjoints au maire Alexandre Farina et Stéphane Vannucci ont assuré que la Ville viendrait en aide au club. Si aucun chiffre n'a pour le moment été officialisé, la somme devrait avoisiner les 100 000€.



"Les partenaires et les amoureux du Gazélec pourront aussi venir nous donner un coup de main, n'oublie pas Anthony Alessandri. Tout le monde sera le bienvenu. On sera les premiers artisans de la reconstruction du club. La démarche qui a été validée par les adhérents et le parquet est celle de retrouver notre ADN : la jeunesse et la popularité. On va espérer valider un maintien en U17 nationaux et une montée en U19 nationaux, pour que notre projet sportif ait du sens dès maintenant."



Le Gaz' entrevoit enfin des jours meilleurs.