Une balle dans une enveloppe pour quatre pharmaciens de la plaine orientale

"Aujourd’hui, en Plaine Orientale (Haute-Corse), quatre pharmaciens de deux officines différentes ont trouvé, déposée dans leur boîte aux lettres, une enveloppe contenant une balle d’arme à feu accompagnée d’un message de menace avec l’inscription « antivax ».

Ces faits sont d’une extrême gravité" rappelle l'ARS de Corse dans un communiqué.



L’ARS de Corse, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens et l’URPS pharmaciens condamnent avec la plus grande fermeté ces actes d’intimidation, véritables agressions et les assurent de leur soutien total."





Dans son communiqué l'ARS rappelle "la forte mobilisation de l’ensemble des pharmaciens de l’île dans les actions de santé publique auxquelles ils contribuent depuis le début de la crise sanitaire, et salue également leur engagement sans faille dans la campagne de vaccination."



Cette opération d'intimidation a amené le Parquet de Bastia à ouvrir une enquête.