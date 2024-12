Une auditrice ajaccienne remporte "le gros lot" en direct sur Fun Radio

Ce matin une chanceuse auditrice d’Ajaccio a reçu un cadeau de Noël anticipé grâce à Bruno Guillon et son équipe de Bruno sur Fun Radio. Alors que les fêtes approchent, c’est une belle surprise qui est venue réchauffer le cœur d’Aurane, une fidèle auditrice de l’émission. En direct à l’antenne, elle a ainsi remporté 3 000 euros, un gain qui va certainement faire briller les yeux de cette auditrice ajaccienne à l’approche des fêtes de fin d’année.

Tous les matins, de 6h à 10h, Bruno Guillon et ses complices lancent le "jeu des 5 000" sur Fun Radio, offrant à un auditeur tiré au sort la chance de remporter jusqu’à 5 000 euros en répondant le plus rapidement possible au téléphone. Ce matin-là, Aurane a eu la chance d'être celle qui a décroché le gros lot.