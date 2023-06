Une École supérieure du numérique ouvre à Bastia

Depuis sa création en mai dernier, l'ESN de Bastia s'est donné pour mission d'offrir des perspectives d'emploi dans le domaine du numérique en Corse. Cette nouvelle institution propose une gamme complète de formations, allant du développement web à la cybersécurité, en passant par l'intelligence artificielle. Elle couvre un large éventail de diplômes, du niveau bac au master. "L'objectif est de fournir des opportunités d'emploi en Corse pour les jeunes et de leur permettre de commencer à travailler dès la fin de leurs études", explique Stéphane Robbes-Pieri, responsable de Webforce3 à Bastia qui précise que parmi les 8 formations proposées par l'établissement, plus de la moitié ne nécessitent aucun prérequis pour s'inscrire. "Il n'est pas obligatoire d'avoir le baccalauréat pour suivre une formation de niveau bac+2 ou bac+3. La seule sélection que nous effectuons se fait lors de l'entretien pour évaluer la solidité du projet du candidat." Grâce à cette politique d'admission ouverte, l'ESN de Bastia espère attirer plus d'une centaine d'élèves, qu'ils soient récemment diplômés du lycée ou en reconversion professionnelle.





Des formations gratuites débouchant sur des diplômes

Actuellement, les locaux de l'établissement sont répartis en deux antennes, l'une située à Bastia, place d'Armes, et l'autre à l'institut de formation de Borgo. Toutefois, en fonction de la demande, les responsables envisagent d'occuper également les campus de l'CCI formation Corsica à Ajaccio et Porto-Vecchio.

Les formations dispensées sont entièrement gratuites pour les élèves, quel que soit leur âge, afin de ne pas bloquer l'accès pour des raisons financières. "Étant donné qu'il s'agit d'apprentissage et d'alternance, les élèves signent un contrat avec les entreprises", explique le responsable de Webforce3. "Leur formation est financée par leur employeur, donc les apprenants n'ont aucun frais à débourser." De plus, les employeurs qui recrutent des apprentis bénéficient d'une aide à l'embauche de 6 000 euros de la part de l'État. Stéphane Robbes-Pieri souligne les avantages pour les entreprises de recruter des alternants : "C'est une situation gagnant-gagnant. Les jeunes obtiennent un diplôme, acquièrent de l'expérience, et souvent les entreprises conservent les personnes qu'elles ont formées."

Les apprenants passent trois jours par semaine en entreprise, tandis que les cours sont dispensés les jeudis et vendredis. La durée des cursus varie entre 18 et 24 mois pour les formations de niveau bac+2, et entre 9 et 18 mois pour les métiers de niveau bac+3, en fonction du niveau d'entrée du candidat et du parcours choisi. À la fin de leur formation, les élèves auront la possibilité de passer un titre professionnel pour valider leurs acquis.



Ce mercredi à l'occasion des premières portes buvettes de l'établissement Nicolas, un jeune bastiais titulaire d'un BTS informatique, qui s'est renseigné sur la formation d'administrateur réseau. "Je pourrais déjà travailler avec mon BTS, mais il est toujours préférable d'améliorer ses qualifications pour être plus attractif pour les recruteurs. Dans mon domaine, j'ai l'impression que les offres d'emploi sont quasi inexistantes en Corse. Si je parviens à décrocher une alternance avec l'ESN, cela me permettra d'accroître mes compétences et de me démarquer de la concurrence."