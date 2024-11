Under My Screen, le festival du film britannique et irlandais s'ouvre à Ajaccio

Ce n’était pas gagné d’avance. Quinze ans après sa création, Under My Screen est plus vivant que jamais, et continue de séduire un public fidèle tout en élargissant son horizon. "On ne pensait pas pouvoir tenir aussi longtemps, mais chaque année, on trouve de nouvelles raisons de continuer à proposer un cinéma de qualité", confie Jean-Paul Filippini, président du festival. "La force de ce projet réside dans l’équipe qui porte ce festival avec un enthousiasme intact."



Si les premières éditions se limitaient à Ajaccio, Under My Screen se déploie désormais sur plusieurs villes de Corse, et ce n’est pas fini. A partir de cette édition 2024 de projections sont prévues à Propriano pour les scolaires, mais aussi à Corte, où le festival a déjà pris ses marques l’an dernier. L



Une programmation audacieuse et exclusive

L’une des spécificités d’Under My Screen reste sa programmation d’œuvres inédites. Des films jamais vus en France, des documentaires percutants, et des œuvres réalisées par des jeunes talents insulaires : l’édition 2024 ne déroge pas à la règle. Des films "qui osent", selon Jean-Paul Filippini, et qui prennent à contre-pied les attentes du public. "Cette année, nous avons voulu aller plus loin en proposant des films forts, des récits qui captivent, des luttes, des émotions, et bien sûr, du jamais-vu."



C’est un cinéma éclectique et engagé qui sera à l’honneur, avec une belle place donnée aux documentaires. Parmi les moments forts, on retiendra la projection de Danser à Lughnasa, premier documentaire de Nathanaël Maïni, un road movie qui traverse le Cap Corse et l’Irlande. Une œuvre personnelle, en co-production avec France 3 Via Stella, qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit du festival : un cinéma de rencontre, de partage et de découverte.



Un jury prestigieux et engagé

Le jury de cette 15e édition rassemble des figures emblématiques du monde culturel, toutes animées par une passion commune pour le cinéma. Parmi eux, Michel Vergé-Franceschi, historien et spécialiste de l’histoire maritime, Michèle Andreani, ex-déléguée académique à la coopération internationale, et Fabien Danesi, historien de l’art contemporain, pour ne citer qu’eux. Céline Letemplé, professeure d’anglais et présidente du jury cette année, souligne l’importance d’un tel festival en Corse.



Vers une nouvelle étape ?

Si cette 15e édition marquait un anniversaire important, le regard de l’équipe d’Under My Screen se porte déjà vers l’avenir. "L’objectif est de continuer à grandir, à étendre notre présence, et à toucher de nouveaux publics. Nous espérons pouvoir ajouter Porto-Vecchio à nos villes partenaires dès l’année prochaine", confie Jean-Paul Filippini. Le festival semble bien décidé à inscrire sa marque sur le territoire corse, mais également à renforcer son caractère inclusif, afin de toucher le plus grand nombre.



En attendant, les spectateurs auront tout le loisir de découvrir des films exceptionnels, des pépites inconnues, et de vivre un moment de cinéma rare, à la fois sensible et percutant.