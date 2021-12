Unanimité pour le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux à l'assemblée de Corse

« Nous voterons mais c’est la gouvernance qui nous préoccupe, car on parle là de responsabilité pénale qui incombe aux intercommunalités et aux communes qui ont de plus en plus de responsabilités sans avoir les moyens de les assumer. »

163 mesures découlent des six objectifs du SDAGE, pour un coût total de 135,5 millions d’euros, soit 22,6 millions par an. Parmi ces mesures, la mise en oeuvre des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), la mise aux normes des équipements des eaux ou encore la restauration des cours d’eau et des zones humides. Mais au-delà de sa portée stratégique et juridique - le document est opposable à l’État et aux collectivités territoriales -, le SDAGE « doit être considéré comme un projet collectif », selon Gilles Giovannangeli.Et c’est justement là que le bât blesse pour Marie-Thérèse Mariotti, du groupe « Un soffiu novu ». La conseillère fait état des « inquiétudes des opérationnels ». « Tous les acteurs ont pointé du doigt la nécessité de mettre en place des actions concrètes », expose-t-elle. « On est tous pour ces axes, comme on est tous pour la paix dans le monde, le problème, c’est comment ça se décline sur le terrain ! » L’élue déplore à ce titre le peu de moyens humains et financiers, et le « parcours du combattant » d’une commune ou d’une intercommunalité dans le montage d’un dossier.