"Una suppa per a Sant'Andria" : un conte des temps anciens en vidéo

Una suppa per a Sant’Andria ! Là où, d’habitude la tradition veut que l’on donne aux enfants des fruits et des noix pour la nuit du 30 novembre, synonyme de fête de la Saint André, c’est une soupe que l’on retrouve dans l’histoire qu’Anais Gaggeri a décidé de raconter à travers un conte pour enfants intitulé « Una suppa per a Sant’Andria ». Cette passionnée de contes et légendes a remis au goût du jour un vieux conte qui dépasse les frontières insulaires portant toujours le même message : pendant les périodes difficiles il ne faut pas se laisser faire et être solidaires. Si elle avoue qu’elle n’a rien inventé, il faut tout de même lui attribuer le mérite d’avoir mis par écrit un vieux conte qui se transmettait d’habitude de manière orale dans plusieurs pays européens ainsi qu’en Corse, participant ainsi à sa sauvegarde et à sa transmission.L’œuvre dispose d’une particularité, elle n’existe pas, pour l’instant, de manière physique. L’unique moyen d’y accéder est une courte vidéo youtube en langue corse faite en partenariat avec la mairie de Bastia et Sonia Moretti qui a adapté le conte en corse avant de le lire devant la caméra.C’était un projet parmi tant d’autres pour Anais. Contactée il y a deux ans pour faire des animations pour enfants pour la Sant’Andria, l’idée lui est venue de créer quelque chose qui restera plutôt qu’une animation éphémère. « L’année dernière l’histoire a été racontée aux enfants pour la première fois en français et ils ont adoré » raconte-t-elle. Au départ le conte avait été écrit en français puis décision a été prise d’en faire un outil pédagogique en langue corse. Pour cela elle a pu compter sur l’aide de Sonia Moretti, professeure de corse et poétesse, qui a traduit le conte avant d’en faire la lecture devant la caméra du service Bastia Cultura de la mairie bastiaise. L’œuvre bénéficie aussi d’une partie graphique grâce à l’intervention du dessinateur Battì qui y a ajouté son coup de crayon.L’hiver est rude dans un petit village corse et tout le monde s’enferme chez soi pour profiter de la chaleur de son foyer mais les esprits sont embrumés par l’inquiétude de manquer de vivres pour passer l’hiver. Zia Tugnetta, une vieille habitante du village, a soudain une idée ! Sans plus tarder elle part dans la forêt voisine et en revient les bras chargés de cailloux avant de s’atteler à la préparation d’une soupe … aux pierres. Les villageois, interloqués par l’attitude de la vieille dame s’inquiètent de sa santé mentale mais ce sont les enfants du village comme Ghjuvan’ Carlu et Livia qui sont les vrais héros de l’histoire. Ce sont eux qui iront voir Zia Tugnetta pour comprendre ce qu’il se passe. Ils se verront confier une mission d’une importance capitale, mais pour connaître la suite de l’histoire, le mieux est-il encore d’aller voir la vidéo réalisée sur youtube. Le conte, bien qu’il soit destiné aux enfants montre bien la dure réalité d’une vie plus ancienne, d’où sont tirées les traditions qui perdurent aujourd’hui encore. Face à une nature capricieuse, pas toujours clémente, et aux aléas de la vie, la population a souvent dû faire appel à la solidarité de tous. C’est notamment le cas de l’origine de la Sant’Andria, qui avait pour but d’aider les plus nécessiteux de la communauté paysanne à survivre. Le soir du 30 novembre, ils pouvaient taper aux portes pour quémander de la nourriture aux plus aisés, tout en maintenant leur dignité intacte.Cette vidéo n’était qu’une première marche. La mairie de Bastia a réalisé un livret qu’elle a distribué aux enseignants des écoles bilingues bastiaises, où le conte est écrit en langue corse. Pour la Sant’Andria 2021, le réseau Canopé corse a prévu d’éditer une version sous forme de livre et pourquoi pas en faire une pièce de théâtre ?En attendant, vous pourrez retrouver la vidéo de la lecture de « Una suppa per a Sant’Andria » en cliquant sur le lien suivant : Cultura in Casa : Una suppa per a Sant'Andria.