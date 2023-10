Un voyage solidaire entre jeunes Corses et Marocains : Retour sur une initiative inspirante

Une bandera, un drapeau marocain et beaucoup de monde hier soir à l’Espace de vie sociale des Jardins de l’Empereur, à l’initiative de la FALEP et de la Ligue de l’Enseignement de Corse pour revenir sur une belle initiative qui s’est déroulée au Maroc, au collège d’Azrou en avril dernier comme l’explique Andy Diani, un des deux éducateurs partis avec les 12 jeunes insulaires : « C’est un projet initié par les jeunes eux-mêmes. Il y a une problématique de l’identité. Ces jeunes issus des quartiers dits sensibles se sentent Corses sur le Continent ou ailleurs, mais plutôt Tunisien ou Marocain quand ils sont ici. Mais comment ces jeunes d’origine marocaine vont se comporter là-bas ? Cela faisait partie d’un vaste débat. Ils ont découvert une autre face du Maroc en plein Atlas. Là-bas même le thé est différent ! C’est à leur initiative que s’est déroulée ce voyage solidaire. Ce sont des jeunes que l’on connaît bien, que l'on suit depuis des années et qui ne travaillaient pas. Depuis ce voyage, ils travaillent tous, c’est une grande victoire pour nous. Ils ont pris confiance en eux ».



Les jeunes Marocains et Corses se sont donc réunis lors d'un Chantier de Solidarité internationale franco-marocain, qui s'est déroulé du 15 avril au 1er mai 2023 à Azrou, au Maroc. En partenariat avec la Collectivité de Corse , France Volontaires, la FONJEP, la CAF et les villes d’Ajaccio et de Porto-Vecchio, ce projet, porté par la FALEP – Ligue de l’enseignement de Corse, s’est construit autour des valeurs de citoyenneté et d’échanges interculturels. Ce voyage solidaire a duré deux semaines, du 15 avril au 1er mai, pendant lesquelles les jeunes se sont activement engagés en participant à la réalisation de travaux au Collège Mohammed V.



Jardinage, ponçage, débroussaillage sous 40 degrés !

Hier, tous ces jeunes insulaires étaient donc réunis à l’Empereur, afin de rendre compte de leur voyage, en diffusant une vidéo montée par leurs soins, sur écran géant. Parmi eux, Bilal, 20 ans, étudiant en communication, se souviendra longtemps de ce voyage en terre marocaine : « J’étais déjà allé au Maroc, mais jamais au moyen Atlas, il y a une dizaine d’années. C’était un voyage dépaysant dans un décor qui ressemblait aux villages corses. Ils se contentent de peu, ils ne cherchent pas le côté matérialiste à tout prix. On cherche tous à avoir un minimum de confort, mais là-bas, c’est loin d’être le cas. Même s’il y avait la barrière de la langue, nous avons réussi à échanger et à nouer des liens avec la population et les autres jeunes. Tout cela s’est fait naturellement ».



Un voyage qui n’avait rien de touristique, puisque les jeunes et les éducateurs ont mis la main à la pâte pour aider à plusieurs tâches, sous une chaleur étouffante, de plus de 40 degrés ! « Nous les avons aidés à jardiner, débroussailler, planter. Nous avons aussi été amenés à poncer, peindre, et à aménager une bibliothèque. Beaucoup de travaux manuels, mais cela ne nous a absolument dérangés, au contraire, nous avons même appris plein de choses, grâce à la présence d’artisans professionnels à nos côtés ». Un voyage qui a donné le goût à l’effort, à ces 12 jeunes corses, âgés de 17 à 24 ans, qui ont pris confiance en eux, en leurs possibilités, et qui garderont d’impérissables souvenirs de ce voyage en terre marocaine : « Moi, personnellement, ce chantier solidaire m’a donné envie de voyager et de travailler encore plus pour pouvoir vivre ce genre d’expérience. Nous avons rencontré des gens accueillants et sympathiques qui ne connaissaient absolument pas la Corse. On leur a donc montré des photos, on leur a beaucoup parlé de notre île, on a fait connaître à l’étranger, c’est aussi une fierté ! ».



Une très belle initiative qui s’est déroulée en avril dernier, bien avant donc la catastrophe du tremblement de terre, qu’a subi le pays tout entier et particulièrement la région de l’Atlas le mois dernier et dont l’ensemble des participants a évidemment eu une pensée particulière.