Un voyage enneigé et enrichissant en Finlande pour les élèves du Lycée Paul Vincensini à Bastia

Dans le cadre du projet Erasmus+ “3 seas - one planet”, dix élèves du Lycée Paul Vincensini à Bastia ont eu l'opportunité de vivre une expérience exceptionnelle du 10 au 18 février dernier, lors de leur séjour au Vasa Gymnasium à Vaasa, en Finlande. Accompagnés de leurs trois professeurs responsables du projet, Mmes Albertini, Aubret et de Brouhns, ainsi que de la vice-principale du lycée, Mme Miscali-Del Castillo, ces jeunes aventuriers ont rejoint leurs correspondants finlandais et leurs partenaires des Açores de l’Escola Básica e Secundária da Calheta, Sao Jorge.



Après une première mobilité en octobre dernier en Corse, axée sur les thèmes de la Méditerranée, cette deuxième étape a mis en lumière la mer Baltique. Les élèves ont eu l'opportunité de travailler en équipes internationales sur l’écosystème de la région d'Ostrobotnie. Ils ont également pu découvrir les effets des changements climatiques sur la mer grâce à des interventions de l’université Åbo Akademi, et ont réalisé des analyses d'échantillons d'eau des trois mers concernées par le projet : la Méditerranée, la Baltique et l’Atlantique, au laboratoire de l’université NOVIA à Vaasa.