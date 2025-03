"Un vandalisme insupportable" : sept arbres tronçonnés sur la route des Sanguinaire à Ajaccio

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars, sept pins maritimes ont été sciés à la tronçonneuse sur la route des Sanguinaires, à hauteur de la résidence Santa Lina, à Ajaccio. Ces arbres avaient été plantés récemment dans le cadre d’un aménagement réalisé par la Collectivité de Corse, et faisaient l’objet d’un suivi régulier par les services de la Ville. Sur ses réseaux sociaux, la mairie d’Ajaccio dénonce un "vandalisme insupportable" et indique avoir déposé plainte.



Les réactions ont été nombreuses. En quelques heures, la publication Facebook de la Ville a généré plus de 330 commentaires, pour la plupart indignés. « Il n’y a pas de mots pour décrire ceux qui font ça », « La connerie humaine n’a pas de limite », ou encore « Le type n’a pas dû passer inaperçu avec sa tronçonneuse », peut-on lire parmi les messages.



Certains internautes demandent un renforcement de la vidéosurveillance sur ce secteur de la route des Sanguinaires, situé entre la ville et les plages, où circulent quotidiennement riverains, joggeurs et promeneurs.