Un schéma d'aides à la réussite et à la vie étudiante pour la période 2019-2023

Ce projet, mis en œuvre grâce à une longue “co-construction” avec l’ensemble des partenaires concernés (Université de Corse, associations et syndicats étudiants, CROUS, services de la Collectivité de Corse), tient à répondre aux besoins qui y ont été exprimés et observés au fur et à mesure. Après avoir soulevé de nombreuses problématiques et échangé des réflexions diverses telles que la volonté d’inscrire une démarche d’évaluation continue, la problématique de la mobilité internationale, et la question prédominante de la précarité étudiante, le diagnostic permit d’élaborer 20 mesures constituant ce nouveau schéma.





A propos de ces mesures, on peut notamment parler de l’allocation d’un montant de 400 euros attribuée aux dépenses de rentrée pour les étudiants boursiers, ou bien de la mesure d’aide d’urgence permettant de pallier les situations graves, inopportunes et imprévues, auquel un étudiant peut être confronté en cours d’année.

Pour les mesures “revues et corrigées” au regard des besoins exprimés durant les dialogues entre les partenaires du comité, une aide a également été préparée pour les étudiants s’en allant pour les grandes écoles, de même que pour ceux ayant obtenu leur première année de PACES contraints de poursuivre leur deuxième années de médecine sur le continent.





D’autres mesures ont été prises également concernant les bourses sanitaires et sociales ou l’aide au transport ferroviaire. Toutes visant à créer un cadre propice à la réussite pour l’étudiant. Les difficultés financières ne doivent pas être le motif de renoncement.

Pour la mise a bien de ces mesures il est aussi question d’établir une concertation permanente entre les différents partenaires : il est donc question d’instaurer une gouvernance “multi-acteur” par le biais d’un comité de pilotage qui se réunira une fois par semestre, veillant à ce que le schéma reste cohérent.





Par ailleurs, afin de consolider le partenariat de la CdC avec le CROUS de Corse, il est aussi question d’investir 1M € de cofinancement dans le projet de construction d’une résidence universitaire d’une capacité de 100 studios à proximité du campus Mariani.

Ces mesures donc, et d’autres encore, telle qu’une aide prévue pour les associations, fournissent un moyen conséquent pour optimiser la qualité de vie étudiante sous de multiples aspects : logements, études, mobilité, transport, initiatives, et permettre de donner toutes les opportunités pour réussir.