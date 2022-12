Un rassemblement à Bastia après l’interpellation de 8 militants nationalistes

Après un premier rassemblement vers 16 heures devant le camp militaire de Borgo au moment du transfert des 8 interpellés à Paris, ce lundi 5 décembre 2022 une centaine de personnes parmi lesquelles les dirigeants de Corsica Libera, des élus de Core in fronte, des représentants du PNC, du collectif Patriotti et de l’Associu Sulidarità sont rassemblés depuis 18 heures devant le commissariat de Bastia après l'appel au soutien des interpellés lancé dans le courant de la journée.



Plus d'infos à venir