Un promoteur immobilier de Porto-Vecchio porte plainte pour extorsion et menaces de mort

Jean-Noël Marcellesi, promoteur immobilier et propriétaire de l'hôtel de luxe Casadelmar à Porto-Vecchio, a porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, menaces de mort et violences, le 1er novembre 2024. L'information, révélée par Le Monde le 6 novembre, a été confirmée à Corse Net Infos par le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, qui a indiqué que le parquet a ouvert une enquête en flagrance, confiée à la police judiciaire.



Les faits remontent au 30 octobre, lorsqu'à la mi-journée, Jean-Noël Marcellesi aurait été confronté à quatre hommes dans son agence immobilière de Porto-Vecchio. Ces derniers lui ont exigé, sous la menace, le versement de 500 000 euros. Plusieurs témoins auraient attesté de leur présence sur les lieux, selon les informations rapportées par Le Monde . Face à ces pressions, Jean-Noël Marcellesi a immédiatement signalé les événements aux autorités et le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête en flagrance, confiée à la police judiciaire .



Selon Le Monde, la plainte déposée par Jean-Noël Marcellesi mentionne également un lien possible avec un autre événement survenu en janvier 2023, lorsqu'un de ses fils, Guillaume, avait été violemment agressé dans une carrosserie à Porto-Vecchio. Cette agression, filmée par la vidéosurveillance, avait fait l'objet d'une enquête. Antoine Bornea, qui est poursuivi dans cette affaire, est suspecté d’avoir infligé à Guillaume Marcellesi un passage à tabac d’une grande violence. Selon Le Monde, les agresseurs auraient évoqué ce dossier lors de leur rencontre avec M. Marcellesi. Les enquêteurs s’interrogent désormais sur un éventuel lien entre l’agression de Guillaume Marcellesi et récente tentative d’extorsion.