Un projet d’arrêté pour limiter le chalutage de fond en Méditerranée

Les différentes réglementations européennes afférentes à la question avaient fait grincer des dents du côté des pêcheurs, notamment en Corse. Le 18 septembre, le ministère de la Transition écologique a lancé une consultation publique afin de limiter le chalutage de fond en Méditerranée. Selon les services de l’État, « conformément aux objectifs de conservation des ressources halieutiques fixés dans le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitants des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n°508/2014, des mesures doivent être prises pour assurer un retour des espèces exploitées à des niveaux conformes au RMD (Rendement Maximum Durable) ».



Ce projet d’arrêté soumis à observation jusqu’au 8 octobre prochain vise ainsi à « mettre en place une nouvelle zone de fermeture aux chaluts de fond en mer Méditerranée occidentale, dans le Golfe du Lion et en Corse, au-delà de 800 mètres de profondeur ». Une limitation du chalutage de fond qui viendrait donc quelque peu handicaper l’activité des chalutiers insulaires. « Sous contrainte, avec l’ensemble des comités de pêche de Méditerranée, nous avons dû accepter le fait que nos chalutiers ne chalutent pas au-delà de 800 mètres de profondeur », commente, résigné, Daniel Defusco, le président du comité régional des pêches de Corse en concédant toutefois que cette mesure devrait peu impacter les chalutiers corses qui pêchent rarement au-delà de 600 mètres de fond. « Mais nous ne céderont pas si l’on veut que cette interdiction de chalutage aille au-delà de 800 mètres », souligne-t-il en ajoutant espérer que de l’acceptation de cette limitation découlent des mesures compensatoires pour les pêcheurs.



Dans ce cadre, le président du comité régional des pêches de Corse pointe l’importance d’enfin mieux prendre en compte les spécificités de l’activité sur l’île avec un vrai plan de gestion de la pêche corse, pour, par exemple, adapter les mesures spatio-temporelles imposées aux chalutiers. « Il y a certaines périodes où ils ne peuvent pas aller dans certaines zones car on a appliqué à la Corse les mêmes règles qui existent en Occitanie. Sauf que cela ne concerne pas les mêmes pêcheries, ni les mêmes bateaux et que ce ne sont pas les mêmes espèces qui sont ciblée », explique-t-il. « Nous avons besoin qu’on se rende compte que les chalutiers corses ne sont pas les chalutiers d’Occitanie ou de PACA, mais sont plus petits et pêchent différemment », appuie-t-il, « Ce qui nous importe c’est que nos bateaux puissent travailler dans de bonnes conditions l’hiver ».