Un premier don du Comité Mister France Corse aux restos du cœur

Depuis le mardi 24 novembre, la campagne d’hiver des Restos du Coeur a démarré. Et l’appel lancé en 1985 par Coluche n’a jamais été autant d’actualité. Avec la crise sanitaire devenue crise économique, l’association enregistre une hausse des inscriptions, mais également l’arrivée de nouveaux bénéficiaires, plus jeunes. Et la Corse ne fait pas exception.

Durant cette période difficile, le Comité Mister France Corse a décidé de faire un don alimentaire aux restos du cœur de Bastia. "Être Mister Corse c'est représenté l'ensemble de la société dans laquelle on vit - souligne le jeune Anael Fridi, Mister Corse 2020 - aider les gens, et les rendre heureux, c'est se pour quoi je me suis présenté à ce concours."

En effet sur l'ile l’arrivée de nouveaux bénéficiaires, liée à la crise économique engendrée par l’épidémie de COVID-19, est significative et les initiatives comme celle ci sont les bienvenues. L'association accepte des dons, qu’ils soient financiers ou en denrées alimentaires.