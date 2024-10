Un plan d’un million d’euros pour assurer l'avenir de la pêche corse

« Envisager le développement économique de la filière »



« Ce plan implique des ressources financières. Quand on connait l’état des finances de la CdC, quand on voit ce qui se passe régulièrement - retards de paiement, appels à projets pas respecté -, il faut qu’il y ait une garantie. Il faut être sûr que ces promesses puissent être suivies au plan financier, et moi je n’en suis pas sûr », s’inquiète ainsi Paul Quastana, de Core in Fronte, qui s’interroge également sur le fait que la pêche soit aujourd’hui rattachée à l’OEC et non à l’ODARC qui « dispose de beaucoup plus de moyens ». « Il faut raisonner en termes de développement économique. Cela passe, comme pour l’agriculture, par l’aide à l’installation des jeunes pêcheurs », insiste-t-il en soulignant : « Il faut envisager le développement économique de la filière pêche (…). On ne peut y arriver qu’en mettant derrière tout un circuit de valorisation, de production et de distribution. Ce qui est fait à l’heure actuel dans le dossier que vous présentez c’est de la réanimation. Il faut sortir de ce schéma et développer tout ce qui est en aval de la pêche ». D’accord sur le fait que la filière pêche ne doit pas dépendre de l’OEC, le président d’Avanzemu, Jean-Christophe Angelini, l’imaginerait pour sa part plutôt rattachée à l’Adec. « Ce sujet a une dimension économique qui, parce qu’insuffisamment pris en compte, est à l’origine d’une partie des difficultés rencontrées par la profession », assure-t-il. « On pense que la pêche, un peu comme la filière bois, a vocation à être gérée de façon large et pas uniquement sous l’angle de l’environnement », renchérit-il en invitant en outre à réfléchir à une fiscalité spécifique pour le secteur.



Paul-Félix Benedetti, le leader de Core in Fronte, regrette pour sa part que d’un point de vue structurel ce plan ne soit qu’un « saupoudrage ». « Si on considère l’enveloppe allouée par rapport au nombre de pêcheurs cela représente 1250 euros par an et par bateau », calcule-t-il. Pour l’élu indépendantiste, « la première tâche à faire si l’on veut restructurer la pêche » est en effet de demander une revalorisation du fonds Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture (FEAMPA), qui accompagne la mise en œuvre la politique commune de la pêche. Or, il note que lorsque la France redistribue cet outil de financement européen à toutes ses régions, « la Corse obtient la part la plus marginale alors qu’elle représente 12% des côtes ».



« Un choix fondamentalement politique »



Enfin, sur les bancs de la majorité, Anne-Laure Santucci, retiendra qu’alors que « la pêche artisanale figure dans l’ADN de la Corse », c’est la première fois qu’un plan aussi important est imaginé pour le secteur. « L’aspect financier est essentiel. Mais il n’en demeure pas moins que la profession est confrontée à la lame de fond du vieillissement. Aujourd’hui le flambeau ne se transmet pas. Les jeunes se détournent de ce métier qui pour eux n’est plus attractif. Il faut que l’on réfléchisse à trouver les voies et moyens d’infléchir cette tendance », martèlera la conseillère territoriale de Fà Populu Inseme.



« Un million d’euros c’est insuffisant par rapport aux besoins de la pêche corse », concèdera pour sa part Gilles Simeoni en conclusion, tout en déroulant : « Mais partout nous sommes en-dessous de ce que la Corse a besoin. Et c’est bien la raison pour laquelle nous nous battons pour obtenir les moyens dont nous avons collectivement besoin ». « Le message de ce rapport c’est que la pêche corse et les pêcheurs corses continuent d’être pour nous une priorité politique. Parce qu’y compris au moment où nous avons fait des arbitrages, le fait de sanctuariser des sommes en fonctionnement comme en investissement qui viennent alimenter notre vision d’un secteur de la pêche corse qui non seulement survit mais qui également revit et se développe est un choix fondamentalement politique », glissera-t-il encore. Le rapport sera adopté à l’unanimité