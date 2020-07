Un pilote à la retraite de la RAF révèle avoir vu des OVNI au Nord de la Corse

Il faisait route Chypre à RAF et transportait du personnel de service de la RAF et leurs familles vers depuis Singapour.C'étaient des vols quotidiens.Brian, qui était le chef d'escadron par intérim, a été déconcerté par l'objet qui ressemblait à un baril de pétrole brillant et brillant. S'exprimant pour la première fois sur l'observation, il a déclaré: "Imaginez un baril d'huile de 56 gallons, ceux qui viennent à votre hanche et ont ces petits renflements à intervalles réguliers; imaginez un Michelin Man (Bonhomme Michelin). Imaginez aussi qu'il n'était pas noir ou sale mais brillant d'un éclat immense. Il était suspendu dans notre position au-dessus de nous.(...)Nous l'avons perdu de vue car nous n'avons pas pu lever la tête plus haut. Il était impossible de se concentrer dessus de manière normale. L'impression était que cela aurait pu être de n'importe quelle taille et à n'importe quelle distance. Comme je l'ai dit, c'était étrange. et était immobile par rapport à nous."Il a rapporté l'incident à Nice et deux avions de chasse ont été mobilisés pour intercepter l'OVNI mais les pilotes n'ont rien vu sur le radar.…Brian a été le premier à repérer l'OVNI. Il a été suivi du copilote Vic Stanton (qui deviendra plus tard pilote du Sultan d'Oman), du navigateur Lieutenant d'aviation J. Moore et de l'ingénieur de bord, le Sergent de section Janes.Il a ajouté: "Nous avons tous les quatre vu dans le poste de pilotage exactement ce que j'ai vu. En outre, lorsque je l'ai signalé à l'ATC de Nice, un avion de la Pan-Am a indiqué qu'il avait exactement vu ce que j'avais vu et qu'il était d'accord avec moi. Je ne doute pas que tout son équipage l'ait également vu. "