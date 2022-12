Un partenariat entre la Carsat et la CMA de Corse au service des artisans et de leurs salariés

"On veut faire d'une pierre, deux coups." Vincent Verlhac, Directeur Général de la Carsat Sud-Est, ne cache pas son enthousiasme d'avoir fait le déplacement depuis Marseille, siège de la structure qui opère sur les régions PACA et Corse en matière d’Assurance retraite, de risques professionnels et d’accompagnement social. "Les droits à la retraite sont assez méconnus des employeurs et salariés des petites entreprises, constate-t-il. On veut donc les accompagner pour leurs actifs, pour valoriser le droit à la retraite et accompagner les salariés en difficulté de santé."



Par cet émargement conjoint sur la convention de partenariat rédigée des mains des deux parties, l'objectif prioritaire est de mutualiser les forces en matière de prévention des risques. "La Carsat traite à la fois de la retraite - des travailleurs indépendants aussi depuis trois ans - et accompagne les entreprises dans le développement de meilleures conditions de travail, d'une meilleure employabilité et d'une meilleure anticipation des risques, détaille Vincent Verlhac. On s'adresse aux entreprises les plus petites : monoentreprises et travailleurs indépendants, mais aussi les PME car ce sont les moins équipées. Elles ont besoin de conseils, ne disposant pas des services ou fonctions que possèdent une grande entreprise pour prévenir les risques."



C'est souvent dans ce genre de petites structures que l'accidentologie a tendance à augmenter - notamment dans le BTP - en raison d'un manque d'information et de moyens.