Un nouveau président pour le Rotary Club de Bastia

La passation de pouvoir du Rotary Club de Bastia s'est déroulée dernièrement au Cors’Hôtel à Biguglia, en présence de l’ensemble des membres du Club de leurs conjoints et conjointes mais aussi d’invités hors Rotary.Hugues Comte a passé le collier rotarien à son successeur, Vincent Corrieri. Malgré une année marquée par la crise sanitaire le président sortant a rappelé que le club-service a réussi quand même a réaliser plusieurs activités et soutenir de nombreuses causes comme les étudiants de Corte ou l’association de Lutte contre la Cancer. Les objectifs pour cette année à venir seront liés à des actions en faveur de de différentes associations ou projets bastiais.Pour cette année 2021/2022, la nouvelle équipe de Vincent Corrieri a été mise en place :Trésorier : Joseph RogerProtocole : Franck SalicetiSecrétaire et vice-présidente : Marie-Hélène HavardUne nouvelle équipe qui s’attachera à suivre la devise fondatrice du Rotary « servir d’abord » mais aussi celle affichée par le Rotary International pour cette année : « servir à changer des vies ».