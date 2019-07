Un mouflon abattu et décorné à San Gavinu di Carbini

Il n'y a pas de mots pour décrire ce que les agents de l'Office Hydraulique de Corse ont été amenés à découvrir vendredi matin en aval de la prise d'eau de l'Osu, commune de San Gavinu di Carbini.

C'est au cours d'une patrouille de surveillance sur la prise d'eau de l'Osu qu'ils ont trouvé le cadavre d'un mouflon qui avait été visiblement décorné.

Aussitôt ils ont alerté les agents de l'Office National des Forêts habilités à effectuer les constatations et établir les circonstances de la mort de ce mouflon qui rappelons le est une espèce protégée.

Selon les premiers éléments le mouflon aurait été abattu par des tirs de chevrotine et des photos auraient été prises par des témoins. Sur ces clichés, l'animal mort portait encore ses cornes. Cela veut dire que celles-ci ont été sciées plus tard.

Selon les experts, ce mouflon victime de cet acte de cruauté inqualifiable était âgé de 6 à 7 ans et pesait environ 45 kg.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver le ou les auteurs de cet acte abjecte.