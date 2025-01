Un moment de partage à Ajaccio pour la Ligue de Tir de Corse

La Ligue Régionale de Tir de Corse a choisi de marquer l’année 2025 par un moment de convivialité et de cohésion. Samedi soir, près de 300 membres des clubs de tir, partenaires et autorités locales ont répondu présents au Palais des congrès d'Ajaccio pour un Gala organisé par la Ligue. Après un dîner, les invités ont assisté à un concert privé du chanteur Jean-Charles Papi, qui a présenté son nouveau spectacle Amori. "Ce Gala est une occasion unique de rassembler notre communauté et de renforcer les liens entre nos clubs, nos partenaires et les autorités", indique la Ligue. "C’est aussi un moyen de célébrer l’engagement de chacun, que ce soit au niveau sportif ou associatif."



Avec 30 clubs répartis sur toute l'île et près de 7 000 licenciés, la Ligue de Tir de Corse s’affirme comme un acteur central du tir sportif en région. En 2025, la Ligue poursuit ses efforts pour soutenir la formation des jeunes encadrants et des initiateurs à travers des actions concrètes. Des formations continues et des événements comme ce Gala viennent compléter les activités sportives et favorisent un esprit de camaraderie essentiel à la discipline.