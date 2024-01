Un jeune agressé sur un parking de Furiani : Palatinu et Core in fronte montent au créneau

Associu Palatinu l'organisation culturelle pour la promotion d'un nationalisme corse identitaire



"Sur le Coran de la Mecque" , 10 jours d’ITT et un coup de couteau.C’est par ce cri, à ce prix et par ce moyen que s’est déroulée il y a quelques jours une énième agression dirigée contre un jeune Corse de Furiani.Toute la famille de ce jeune homme a été menacée de mort.Les auteurs de cette violente agression et de ces menaces sont issus d’une bande de jeunes arabo-musulmans sévissant sur le même modèle que les populations délinquantes qui pullulent dans les banlieues françaises.Ce groupe d’individus nuisibles est en lien avec une équipe criminelle plus sérieuse évoluant dans le quartier bastiais de Paese Novu.Pendant ce temps, le Maire de Bastia, Pierre Savelli, déclarait à Corse Net Infos que cette année serait celle de la « tranquillité publique ». Pace è salute.La Corse est en voie avancée de banlieurisation sur fond d’immigration inintégrable. Nous en sommes là. Par l’inaction servile d’une bonne partie de la classe politique et par la cécité complice de la majorité territoriale qui ne cesse de considérer les questions migratoire et sécuritaire comme des thématiques prohibées et interdites.Nous refusons cette dictature bien-pensante. Nous refusons le conformisme de langage. La Corse est bien confrontée à une tension permanente entretenue par la présence massive de populations extérieures qui produisent nombre d’éléments animés par un esprit profondément prédateur et vindicatif vis-à-vis des Corses de souche et des Européens assimilés. Notre jeunesse en fait particulièrement les frais.Palatinu pointait déjà cet immense péril du doigt lors des évènements des Cannes, en août 2023, alors même que l’intégralité de la classe politique corse regardait ailleurs, cherchant pléthore d’explications et tentant de résumer cela à une simple question de trafic de drogue, sans jamais être en capacité de poser les mots sur les maux : immigration massive, insécurité, logique de conquête.C’en est assez. Les nationalistes corses que nous sommes ont refusé, des années durant, que la Corse devienne un quartier de riches parisiens en villégiature. Ce n’est pas pour nous résigner à la voir aujourd’hui se transformer en quartier d’allogènes délinquants en rapine.Tout en gardant le sens de la mesure et en rappelant la nature exclusivement démocratique et pacifique de notre démarche, nous déclarons soutenir totalement ce jeune Corse et sa famille, estimée et appréciée de tous. Ils sont des nôtres et nous nous tenons à leurs côtés face à toutes les bandes exogènes qui prétendraient terroriser et menacer des Corses.Nous annonçons que nous investirons la totalité de nos forces dans la bataille médiatique pour que justice soit faite et que les politiques publiques s’orientent vers une totale prise en compte des thématiques évoquées dans le présent communiqué.Core ln Fronte a été informé, par sa famille, de l'agression, vendredi 5 janvier, de _Raphaël, âgé de 18 ans. cela s'est passé sur un parking à Furiani.Des tensions existaient, depuis quelques temps, entre divers protagonistes. Lorsqu'il a été vu, nRaphaël a été agressé par une dizaine de jeunes de Paese Novu. Au-delà des coups., un couteau a été utilisé, causant une blessure superficielle à la cuisse. S jours d'ITT ont été prescrits.Cette agression en groupe témoigne d'une fragmentation communautaire de la société corse.Core In Fronte rappelle qu'il n'existe qu'une seule communauté de droit sur notre terre : Le peuple corse qui n'est toujours pas reconnu clans ses droits politiques.Dans un contexte de mutation sociétale forte en Corse, comme les derniers chiffres de l'INSEE le montrent, ces comportements urbains et violents n'ont pas leur place chez nous. Core In Fronte soutient Raphaël et se tient à disposition de la famille pour rencontrer, très prochainement, les parents des jeunes incriminés et leur signifier clairement que nous refusons le mimétisme des cités françaises.