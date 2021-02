Un grand nettoyage eco-citoyen organisé le 21 février à la plage de Calvi

Elles sont amies dans la vie: Corinne et Flo qui sont à l'initiative de cette démarche éco citoyenne. Lassées et ecoeurées de voir bon nombre de déchets joncher notre environnement, elles ont décidé de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour une opération de nettoyage programmée le Dimanche 21 février à partir de 9h30.

Le rendez-vous est fixé à l'entrée de la plage, à hauteur du Calvi Nautique Club. Une opération nettoyage qui, dans un premier temps, et selon les effectifs pourrait s'effectuer sur une large bande partant de la plage jusqu'à la pinède.



L'appel

Corinne et "Flo" lancent un appel à: "Tous les amoureux de la nature, adeptes de la marche et du grand air, attirés ou passionnés par la photo... ou rien de tout ça mais simplement respectueux de la nature et soucieux de la voir débarrassée de tous ces déchets qui la souillent.

Rendez vous Dimanche 21 février alors?

N'oubliez pas une paire de gants, un sac poubelle... et tout votre enthousiasme pour faire de cette matinée un moment convivial où, à notre modeste niveau, nous ferons un petit câlin à notre planète".