Un filet anti-déchets installé sur le port de Calvi

"Ce qui est jeté par terre finit forcément dans la mer et l'installation de ce filet anti-pollution se fait dans la continuité de ce que nous avons entamé l'année dernière, par la mise en place d'une signalétique devant les bouches d'eaux pluviales, afin de sensibiliser le public sur les déchets jetés par terre" indique François-Marie Marchetti, président de la CCCB.



Un dispositif capable de retenir mes mégots de cigarettes

C'est donc en présence du président de la CCCB, Francois-Marie Marchetti, de Didier Bicchierayet Marie-Laurent Guerini, les élus municipaux et les représentants de la société Pollustock, qu'a été présenté ce nouveau dispositif ce jeudi 17 mars.

"Nous développons et conceptualisons des solutions qui permettent de réduire l'impact de l'activité humaine sur le milieu aquatique. Notamment des barrages flottants anti-pollution, comme celui que nous présentons aujourd'hui" présente Sébastien Augy, directeur de Pollustock qui dans le cadre de ce partenariat a offert le matériel de récupération des déchets. "C'est un filet qui permet de récupérer ce qui est déversé dans le milieu naturel par la buse d'évacuation des eaux pluviales. Des études ont montré que 80% des déchets que l'ont trouve dans la mer arrivaient de la terre via le réseau d'évacuation", précise le directeur.



Actuellement 300 sites en France sont déjà équipés du système de rétention des déchets. "Chaque site étant particulier, notre solution permet d'adapter le système aux différentes conditions". Les matériaux de fixations et les tailles des exutoires sont ainsi intégrés auxpaysages. "



Des solutions "simples et efficaces, qui fonctionnent sans électricité, 24h/24 et 7 jours sur 7" rappelle le directeur.



Ces filets permettent de retenir jusqu'aux micros et macrodéchets, "ces macrodéchets sont inférieurs à 5 millimètres. Les mégots de cigarettes ou encore les billes de polystyrène " précise Sébastien Augy.







Une collecte de déchets gérée par la communauté de communes

Le filet sera régulièrement contrôlé, en fonction notamment de la fréquence des pluies. Une fois le volume maximal atteint, ces déchets seront récoltés et caractérisés. Ils sont ensuite pesés, comptés et recensés afin de déterminer la nature et la quantité des déchets récoltés, sur une période donnée. "C'est une action qui se coordonne avec celles que mène la mairie de Calvi, tout au long de l'année, comme par exemple celles mises en place avec la " Société Éco Océan" et les fondations " Princesse Charlene de Monaco" et"Albert de Monaco", par le ramassage des déchets de surface. En espérant que ce système qui est une action préventive puisse limiter les déchets" ajoute Marie-Laurent Guerini.