Un feu de végétation a déjà détruit 40 hectares à Cagnano

Depuis midi, 55 pompiers des casernes de Siscu, Luri, Bastia, Lucciana, Ponte Leccia, Cervioni et Olmi Cappella et Galeria sont mobilisés pour maîtriser l'incendie qui a débuté ce mardi dans le hameau de Porticciolo, marine de Cagnano.



Les flammes, qui à 15 heures n'étaient toujours pas maîtrisées, ont déjà détruit près de 40 hectares de grand maquis attisées par le vent qui souffle entre 60 et 80 km/h sur le secteur.



L’incendie "ne présente aucun danger pour la population" et est "en bonne voie" d’être maîtrisé, indiquent le services d’incendie et de secours de Haute-Corse qui poursuivent leur travail d’extinction. Le vent devrait faiblir en fin de journée.