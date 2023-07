Un élève du lycée Fesch récompensé au concours général des lycées et des métiers

Ce jeudi 6 juillet 2023, se tenait la cérémonie de remise des prix du concours général des lycées et des métiers 2023 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris. Un élève du lycée Fesch à Ajaccio, Louis Barland Giorgi, a reçu le 3e prix Thème latin. La remise des prix avait lieu entre 13 h et 16 h par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, et la ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels, Carole Grandjean.



Un concours pour récompenser les meilleurs élèves

Créé en 1744 par l'Université de Paris, le concours général distingue les meilleurs élèves de première et de terminale des lycées d’enseignement général, technologique et des lycées professionnels, ainsi que des centres de formation d’apprentis. Sélectionnés par leurs professeurs pour l’excellence de leurs résultats scolaires, les candidats sont évalués sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais dans le cadre d’épreuves plus exigeantes et plus longues que l’examen du baccalauréat. 30 disciplines générales et technologiques, allant de la philosophie aux sciences et techniques sanitaires et sociales, et 19 spécialités professionnelles, allant de l'artisanat aux métiers d'arts, telles que la fonderie ou les métiers et arts de la pierre étaient proposées aux 19 870 candidats, en France et à l’étranger.



148 lauréats ont été récompensés, marchant sur les traces d'illustres personnalités comme les écrivains Victor Hugo, Éric-Emmanuel Schmitt ou le scientifique Louis Pasteur. Dans le Palmarès national par académie, Louis Barland Giorgi, élève au lycée Fesch à Ajaccio, a fait briller l’académie de Corse en remportant le 3e prix Thème latin. Pour la remise des prix à Paris, il était accompagné de sa famille, notamment sa mère (et professeure) Véronique Giorgi et de Julien Ottaviani, proviseur adjoint du lycée Fesch.



Un latiniste passionné et sérieux

Louis Barland Giorgi, 17 ans, élève de 1ère générale au lycée Fesch , s’est engagé dans l’aventure du Concours général des lycées 2023 dans la discipline du thème latin, fin mars. Pour s’y inscrire, il faut être présenté par un professeur.

Louis est un latiniste passionné et sérieux, il a su, selon les mots de son professeur, « déployer des qua lités fines d’analyse et de réflexion » lors de l’exercice du thème qu’il perçoit « non comme une épreuve poussiéreuse », reliquat d’une « langue morte », mais comme «un exercice délicat et patient mais également palpitant et ludique. »



Un bel exemple qui montre la place et l’importance qu’occupent encore les langues anciennes dans notre enseignement.