Un couple de Martinet cafre niche pour la 1ère fois en France, en Corse

C’est pour beaucoup d'observateurs "l’événement ornithologique de l’année 2022", souligne dans un post Facebook publié ce vendredi 21 octobre le Parc naturel régional de Corse (PNRC) qui assure que "cette découverte en Corse est également une première en France" pour cette espèce subsaharienne qui avait jusqu'à présent été observée, plus au nord, "dans la péninsule ibérique". Paré d'une longue queue fourchue, de longues ailes étroites et doté d'une gorge blanche et d'une bande blanche à la base de la queue, le Martinet cafre (Apus Caffer de son nom scientifique) fait environ 14 cm et appartient à la famille des Apodidés, selon le site www.oiseaux.net La localisation du site de nidification est restée confidentielle afin d’assurer la tranquillité du site en période de reproduction.Le suivi de cette nouvelle espèce est assuré par le SMPNRC, Oiseaux Corse - Ornithys et A Pichjarina