Un club de foot du Gabon s'appelle Bastia et choisit la tête de Maure comme emblème

Le choix de ce club de foot amateur du Gabon fera sans aucun doute plaisir aux insulaires que nous sommes. En l’appelant CF Bastia, les fondateurs expliquent dans plusieurs commentaires sur leur page Facebook avoir voulu rendre hommage "à une ville de l'île de Corse". Sur leurs réseaux sociaux, on retrouve aussi de nombreuses photos des équipes de l'école de foot Cf. Bastia Gabon . A notre grande surprise, on peut voir sur celles-ci que l’équipe porte même des maillots floqués de la testa mora corse, représentant le profil d'une tête de Maure coiffée d'un bandana blanc.Une décision pour la moins insolite pour ce club de foot d'Afrique centrale qui est en activité depuis 2006 et qui est le plus ancien club formateur du 6ème arrondissement de Libreville, la capitale politique et administrative du Gabon.Et pourquoi pas imaginer qu’un jour, un de ces jeunes intègre le Sporting ?Qui sait...