Un cabinet médical dédié au Covid-19 ouvre à Bastia

Les consultations auront lieu uniquement sur rendez-vous pris par téléphone au numéro suivant : 04.95.55.09.12.

En lien avec l’Ordre des médecins et l’Ordre des infirmiers libéraux, ce cabinet regroupe médecins généralistes et infirmiers et a vocation à accueillir, uniquement sur rendez-vous, les patients présentant des symptômes de COVID-19.Il a deux objectifs principaux : désengorger l’hôpital et le SAMU et éviter la proximité entre les patients atteints d’autres pathologies et les patients présentant des symptômes de COVID-19 dans les cabinets médicaux.