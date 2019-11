Un bel élan de solidarité à Calvi pour Eva Sousa Battista

En Corse, et plus particulièrement à Calvi et en Balagne, une fois encore la population a montré, si besoin en était, qu'elle était toujours là dans les situations difficiles et qu'elle savait faire preuve de solidarité et de générosité, comme ce fût encore le cas pour cette soirée organisée au Centre Social Cardellu de Calvi au profit de la petite Eva Sousa Battista, rout juste âgée de 2 mois.

Eva Sousa Battista est atteinte d'amyotrophie spinale, nom donné à un groupe de maladies héréditaires caractérisées par la faiblesse et l'atrophie des muscles.

A ce jour trois cas de cette maladies sont recensés à travers le monde et un seul médicament existe au monde et un seul médicament existe aux États-Unis pour essayer de la sauver, d'où cet appel.

Ce cas douloureux a ému beaucoup de monde et aussi, nul n'a été surpris de voir autant de monde répondre en participant à cette soirée et en faisant preuve d'une grande générosité, à l'image de Patrick Ravel et son ami José pour proposer d'animer cette soirée Corso-Gipsy, ou encore les familles qui se sont mobilisées pour proposer leur aide et confectionner des pâtisseries et autres friandises.

Que dire aussi du public que l'on ne remerciera jamais assez.

Parmi eux, Ange Santini, maire de Calvi, plusieurs élus, particuliers, représentants d'associations et autres.

Discrètement, dans un petit coin, une urne avec le portrait d'Eva Sousa Battista invitait à faire un don.

Au total, ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont participé à cette soirée de soutien, permettant ainsi de recueillir la somme de 4000€.

Certes, ce n'est pas suffisant pour permettre à Eva Battista de bénéficier du traitement dont elle a besoin, mais cet acte touche beaucoup ses parents qui ont tenu à adresser un immense merci à la Municipalité de Calvi et au CCAS pour le prêt de la salle, Patrick Ravel, José Villanueva et Marjorie Maestracci pour leur précieuse aide et présence, à tous ceux qui ont apporté leur concours, aux commerçants: SPAR Calvi, Super U Calvi, Casino Calvi, Boulangerie Garsi, les Domaines viticoles Figarella et Clos des anges, Boulangerie Orsini, à tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée de soutien....

Encore un grand merci à tous