Un atlas électronique pour découvrir la Corse patrimoniale

« Se promener sur l’île de Beauté, sans but réel, est merveilleux, mais on reste sur sa faim. Découvrir son histoire en se baladant à travers ses sites patrimoniaux est une manière de s’imprégner de l’île, plus profondément. » Sur le pont d’un ferry de l’ancienne compagnie maritime SNCM, un voyageur s’amourache de la Corse lorsque celle-ci se dessine à l’horizon. Arrivé à bon port, il commence à parcourir les routes sinueuses de l’île à bord de son deux-roues pour explorer son patrimoine. Ce voyageur, c’est François Fiette, auteur de l’Atlas Pratique du Tourisme Patrimonial en Corse. 790 pages, 750 photographies récentes et 314 sites patrimoniaux sont disponibles dans ce livre 100 % numérique et gratuit. « C’est une synthèse de mes lectures, de mes recherches et de mes déplacements sans prétention académique », pointe Fiette. Pour mieux comprendre le contexte historique des édifices, une chronique sur la Corse a été soigneusement placée avant le grand référencement des sites.



François Fiette a choisi de mettre son livre à disposition sur Internet pour une accessibilité simple et sans fin. Ce format présente plusieurs avantages pour l’auteur. En effet, il permet une actualisation rapide des édifices patrimoniaux s’ils venaient à changer. Les outils performants du web offrent une meilleure lisibilité en un seul clic. À l’image de la table des matières qui est placée au début de l’ouvrage et de l’index, en clôture. Ils facilitent les choix sur plusieurs catégories : par villes, par sites, par dates ou par personnages. Afin de mieux guider les visiteurs, des QR codes peuvent générer directement un itinéraire sur une application cartographique, sur smartphone ou tablette Android et IOS. « Le stationnement des véhicules ainsi que l’environnement immédiat des lieux sont systématiquement décrits, ce qui permet d’affiner les sélections selon ses propres critères », précise Fiette. L’Atlas Pratique du Tourisme Patrimonial en Corse est gratuit et le restera. Un livre physique de cette taille engendrerait un coût d’une soixantaine d’euros.