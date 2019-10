Un atelier gratuit autour de la cyber sécurité ce 29 octobre à l'IMF-Campus CCI de Borgo

Charles Monti le Mardi 22 Octobre 2019 à 07:07

Face à des risques de plus en plus importants en matière de sécurité informatique, il est primordial, pour tous les chefs entreprises de sécuriser leurs données. La cybersécurité est un enjeu majeur qui concerne toutes les sociétés, quelle que soit leur taille ainsi que tous les employés, quel que soit leur poste. Afin de vous sensibiliser à ces dangers et vous proposer des moyens simples de prévention, la CCI Bastia organise en partenariat avec l'ANSSI et l'ADEC un atelier spécifique animé par Moïse Moyal, Délégué à la sécurité numérique pour la Région Corse.

Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine