Un atelier de tuiles de l'époque romaine en parfait état découvert à Aleria, une première en Corse

« C’est une découverte inédite »



Le site est en effet matérialisé par une cinquantaine de structures en creux et des aménagements empierrés au sein desquels on retrouve un matériel céramique indigène abondant associé à plusieurs occurrences d’importation étrusque, ainsi qu’un important corpus d’outils macro-lithiques. « Ce n'est pas commun. Il y a peu, voire pas d'ateliers qui ont été fouillés en Corse pour la période romaine. Il y a quelques fours qui sont connus, mais d'avoir vraiment toute la chaîne opératoire comme on l'a sur cette fouille-là, c'est une découverte inédite », s’enthousiasme l’archéologue, « Grâce à cette découverte, on va pouvoir comparer avec d'autres sites où on a retrouvé des tuiles sur Aleria et sur toute la Plaine Orientale, et voir si cet atelier avait une production juste très locale ou une diffusion plus large sur la Corse. Cela va nous permettre d’avoir beaucoup plus d'informations et de données sur l'occupation romaine en Corse ».



« Avec toutes les fouilles préventives de ces 15 dernières années, que ce soit sur le territoire d'Aleria ou sur la Plaine Orientale, on sait que cette colonie a été quand même déjà une place très importante, au même titre que Mariana. Cette découverte de l’atelier de tuiles conforte l'idée que la colonie était grande, vaste et puis très bien implantée. Ils ont su exploiter des terrains qui étaient propices à ce genre d'activité, ce qui montre bien l'importance de cette colonie », reprend Brice Cheveaux tout en glissant que si les fouilles se concentrent sur un terrain délimité, le site lui se poursuit sur les parcelles attenantes. De quoi augurer sans doute de prochaines surprises archéologiques de taille dans les prochaines années.