Un article 10 qui interpelle : on ne pourra pas voyager entre Corse et continent comme l'on veut

MV le Lundi 1 Juin 2020 à 12:46

Demain, 2 juin 2020, la France entre en phase 2 du déconfinement, avec la réouverture de nombreux lieux et services et la libre circulation des Françaises d'une région à l'autre du Pays. Les modalités de cette réouverture sont fixées par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 qui limite la circulation aérienne entre la Corse et le Continent à un motif impérieux jusqu'à nouvel ordre.

