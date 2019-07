Un accident provoque un embouteillage monstre à Lumio

Vendredi 26 Juillet 2019

Un accident de la circulation sans grande gravité entre deux véhicules a fait deux blessés légers et a provoqué ce matin un embouteillage monstre sur la RT30, commune de Lumio. L'accident s'est produit à hauteur de la Marine de Sant Ambroggio et ce sont les véhicules qui souhaitaient descendre à la Marina qui seraient à l'origine de ces perturbations. Certains automobilistes bloqués qui devaient se rendre à l'aéroport de Calvi ont manifesté leur colère et la situation était tendue.



