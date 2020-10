Un Pinocchio monumental de Gabriel Diana à Collodi en Italie

Il ne manquait plus qu’une sculpture monumentale de la fameuse marionette au long nez, pour mieux sceller au sol ce turbulent personnage qui a accompagné de nombreux gamins au cours de leur croissance; mais aussi d’adultes susceptibles de déchiffrer entre les lignes de ce texte la philosophie qui s’en dégage.





L’œuvre monumentale a été réalisée par le sculpteur Gabriel Diana.

De bronze et d’acier Corten elle s’impose, frisant les 5m70 de hauteur, en plein centre d’un imposant rond-point, passage obligé sur la route nationale qui mène au Parc de Pinocchio.

Ce n’est pas un hasard si le démiurge a choisi pour réaliser son œuvre le bronze et l’acier Corten, des métaux garantissant une infinie résistance au temps. Compte tenu de son poids et de sa taille, l’importante sculpture a nécessité d’imposants moyens mécaniques pour son transport et son installation in loco, sous la supervision de l’artiste.





Malgré la situation sanitaire et une pluie fine, le ruban tricolore a été coupé en présence des présidents de la Province Toscane et de la Fondation Nationale Carlo Collodi, du maire de Pescia ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la culture et un dense public qui a mis à rude épreuve le service d’ordre.