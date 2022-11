Un CHRU en Corse : les acteurs concernés affinent le projet

Toutes les régions françaises disposent au minimum d'un Centre hospitalier universitaire (CHU). Toutes, sauf la Corse. C'est pour combler ce manque que Corte accueillait, ce mercredi 30 novembre, un séminaire organisé par la Collectivité de Corse. Le but : réunir tous les acteurs locaux pour échanger, répondre aux diverses interrogations, et faire avancer le dossier. Car ce projet de Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) est dans les cartons depuis quatre ans, mais n'a toujours pas été officialisé. Récemment, en août 2022, le député nationaliste Paul-André Colombani s'était justement mobilisé pour faire remonter la demande auprès du gouvernement, qui avait alors accepté d'ouvrir des discussions. Pas un accord, loin de là, mais une étape supplémentaire de franchie.



Comme l'ont souligné tous les intervenants du séminaire, mercredi, devant un auditoire d'une centaine de personnes, le projet du CHRU de Corse s'inscrit dans un contexte de désertification médicale sur l'île. En effet, le réservoir humain ne cesse de se vider, par manque d’attractivité. « On veut répondre à l’attente de la population corse, qui est de pouvoir se soigner au mieux, et au plus près de chez eux », confie Bianca Fazi. Et à en croire la conseillère exécutive en charge des affaires sociales et de la santé, le CHRU pourrait être la solution à ce vaste problème. « La différence entre un centre hospitalier classique, comme ceux d’Ajaccio ou Bastia, et un CHRU, c’est justement le ‘U’, de ‘universitaire’. Ce type d’établissement, ça attire des jeunes. »



Alors que l’université de Corte ne propose actuellement qu’une première année de médecine, c’est tout un cycle d’enseignement qui pourrait être dispensé « à domicile » pour les étudiants locaux. Plus besoin, donc, de s’exiler sur le continent afin de suivre un cursus universitaire. Un moyen concret d’éviter la fuite des talents, mais aussi de favoriser la venue de jeunes du continent. Le bénéfice serait alors global, car il se répercuterait également sur tous les hôpitaux de l’île. « Des établissements comme Sartène et Corte pourraient profiter d’un externe ou d’un interne, et ça, c’est une aide précieuse », ajoute la conseillère exécutive en charge des affaires sociales et de la santé.