Un Bastia pas si confiné

Ce vendredi 30 octobre aux alentours de 10 heures, Bastia a des airs de jour férié. Le soleil réchauffe les crânes dégarnis qui entament, insouciants, leurs balades matinales. Sur la place du marché, aux terrasses des bars fermés , masqués les personnes âgées se réunissent autour d'une table pour papoter. Mais aujourd'hui pas de café, de thés, de chocolats ou de boissons fraîches à siroter. Une table glacée et des chaises empilées, redisposées, font l'affaire. On en oublierait presque, à des détails près, qu'un nouveau confinement est passé à minuit.





A quelques pas, sur la place Saint Nicolas, les bars et restaurants sont ouverts, mais pas au public. Rangement, aménagement pour la vente à emporter et les livraisons, le petit monde sacrifié s'organise pour tenter d'amortir la chute lente et douloureuse. Les magasins de vêtements du centre-ville grilles baissées, ont déjà arboré en devanture des écriteaux indiquant qu'ils se convertissent à la vente en ligne. "Profitez de la vente à distance. Rendez-vous sur notre Instagram", peut-on lire sur certaines vitrines.



En cette matinée de vacances scolaires, sous l'oeil attentif de leurs parents, les enfants s'amusent au parc. Pour eux, finalement rien ne change vraiment. Lundi ils retourneront à l'école mais cette fois parés de leurs petits masques.



On est bien loin du printemps dernier qui rimait avec rues désertes et crainte d'être verbalisé. Pas de police dans le centre-ville, peut-être un moment de répit avant lundi ?

C'est comme si chacun s'était lassé des restrictions sanitaires.