Un Ajaccien de 19 ans porte plainte pour agression contre de supposés supporters du PSG

Confirmant l'information initiale de France Bleu RCFM, le parquet d'Ajaccio a précisé ce mardi 25 octobre qu'une rixe aurait éclaté dans le centre-ville entre "des individus ultras du PSG qui s'en seraient pris à un jeune Corse qu'ils auraient violenté et dont ils auraient abîmé la voiture".

Ces faits se seraient déroulés quelques heures après la rencontre de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et le PSG vendredi soir, remportée 3-0 par les Parisiens.

Témoignant sur les ondes de RCFM, la victime a indiqué avoir subi de nombreux coups, dont des coups "de barre de fer". Il a précisé ne pas être supporter de l'AC Ajaccio et n'avoir même pas suivi le match.

Une enquête a été ouverte, a confirmé le parquet, sans donner plus de détails.