Un A321 d'Air France baptisé "Calvi"

En cette période de crise sanitaire clouant au sol de nombreux avions, le groupe Air-France KLM réfléchit à une restructuration de sa flotte et de ses filiales.

Bon nombre de ses avions sont actuellement en maintenance et certains sont repeints aux couleurs de la compagnie mère et rebaptisés comme c'est le cas de cet Airbus A 321 immatriculé F-GTAM estampillé du fameux hippocampe, logo emblématique de la compagnie et baptisé du nom de la célèbre station touristique, Calvi.

Un avion que nous espérons rapidement voir atterrir dans un des aéroports de Corse.