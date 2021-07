Un 14 juillet (presque) dans la tradition à Bastia

La Médaille Militaire a été remise au Major Christine Lainé (Gendarmerie) par le Colonel Vincent Lemonnier, Commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Corse

Les médailles pour Acte de courage et de dévouement décernées par le préfet aux adjudants de pompiers de Bastia Jean-Baptiste Calassi et Jean-Charles Poggioli.

C’est au rythme de la musique de la Lyre Bastiaise que François Ravier, préfet de Haute-Corse, Pierre Savelli, maire de Bastia et les représentants des autorités civiles et militaires ont entamé la cérémonie.Sur place avait pris position une centaine d’hommes : le drapeau du service incendie et de secours de Haute-Corse et sa garde, le peloton d’honneur de l’Escadron 22/5 de la gendarmerie mobile d’Annecy, un piiquet d’honneur du 2REP de Calvi, la section d’honneur de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile N°7 de Brignoles, la section d’honneur de la BA 126 de Ventiseri-Solenzara, un détachement du Groupement Nord du Service Incendie et de Secours de Haute-Corse, à pied et en véhicule, composé d’un chef de détachement, d’un groupe de jeunes sapeurs-pompiers et d’un ensemble représentant les différentes capacités du groupement, des jeunes du Service National Universel (SNU) et les portes drapeaux et délégations d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre.L’ensemble des troupes était aux ordres du Commandant Julien Rollet, commandant en second de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile 5 de Corte.La revue des troupes a été effectuée par le lieutenant Colonel Philippe Grosjean, délégué militaire départemental adjoint de la Haute-Corse et autorité militaire présidant la cérémonie, accompagné par le commandant des troupes.Avant même que débute le défilé proprement dit, il a été procédé à une remise de décoration.S’en est suivi le défilé à pieds des militaires et des véhicules de pompiers, sous les applaudissements du public.En fin de cérémonie, le préfet et les autorités civiles et militaires sont allés saluer les porte-drapeaux des anciens combattants, les 11 jeunes du SNU et les anciens combattants.