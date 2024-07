Ultra Trail di Corsica : Un départ enflammé à Corte pour une épreuve épique

C'est dans une atmosphère survoltée que les 500 inscrits de l'Ultra Trail du Corsica ont pris le départ pour une course de 110 km et 7200 m de dénivelé positif.



La soirée avait commencé en douceur avec des courses pour enfants, mais l'ambiance s'est rapidement chauffée lorsque les percussions brésiliennes de la Batucada de Corte ont commencé à résonner. Le cours Paoli s'est rapidement rempli de spectateurs, rendant presque impossible de se déplacer.



À 23 heures précises, les athlètes se sont élancés sous les acclamations du public et une haie d'honneur formée par les bénévoles brandissant des fumigènes. Les premiers six kilomètres, avec une ascension de 1400 mètres, ont immédiatement donné le ton de cette épreuve exigeante.



Les coureurs traverseront trois des plus belles vallées de Corse : le Tavignanu, le Niolu et la Restonica. L'arrivée est prévue à Corte demain à partir de 13h30. Cette course promet d'être aussi exigeante qu'inoubliable, mettant à l'épreuve l'endurance et la détermination des participants.