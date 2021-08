Ulmetu : Baracci a retrouvé sa foire pour la 28ème fois

Accueillant chaque année des milliers de personnes, symbole de partage, de rencontres, d’échanges mais aussi de promotion des produits locaux cette foire tant attendue a, encore, tenu toutes ses promesses.

Certes la situation sanitaire a contraint les organisateurs à mettre en place diverses mesures -pass sanitaire obligatoire, pas de bal ni de soirée, seulement des animations et un concert en fin d’après-midi ce dimanche , afin de clôturer ces deux journées - et le nombre de stands a dû quant lui être réduit, avec une quarantaine d’exposants qui n’ont pu faire le déplacement mais à Baracci la satisfaction était quand même de mise.



« Je suis contente que la foire ait été maintenue même si avec la Covid c’était un peu compliqué. Il a manqué 40 exposants. Nous étions 60 au lieu de 100. Cette année par exemple, j'étais la seule à vendre de l’huile d’olive avec Sant Armettu indiquait Sylvia.

« Il est vrai que le pass sanitaire a empêché beaucoup de monde de rentrer. Je ne suis pas contre ce système, mais cela nous a privé de beaucoup de clients » soulignait pour sa part Lisa, artisane.





Quant aux visiteurs habituels, qui pensaient devoir renoncer à la foire cet été, ils appréciaient d’être sur place malgré les contraintes.

« Nous sommes ravis après cette longue période de retrouver nos habitudes, et cette foire en fait partie. C’est un passage obligé de la saison estivale. C’est un miracle au vu de l’évolution de la situation qu’elle ait été maintenue. Nous ne pouvons qu’être heureux. » commentait Marie, qui s’y rend chaque année depuis maintenant 10 ans.









« Je très heureux d’être là car cela prouve que la vie reprend ses droits malgré la crise. Il est important de maintenir cet événement, incontournable dans la micro région. Même s’il y a moins de monde il faut voir le côté positif : elle a lieu » soulignait, de son côté, Paul-Marie Bartoli, maire de Prupià.



Ainsi, malgré le contexte particulier, il était important de maintenir les festivités afin de soutenir les différents artisans, touchés par la crise. Même si les 8 000 visiteurs annuels n'ont pas été tous au rendez-vous, la région du Taravu Valincu a pu accueillir sa belle manifestation une fois de plus : à l’heure où plusieurs foires emblématiques sont annulées sur l’ensemble du territoire, c'est particulièrement appréciable.