Ukraine : Solidaire, le SCB accueille un jeune footballeur de ce pays en guerre

« Grâce au soutien sans faille de la municipalité de Bastia à travers l’Associu Solidarità Corsica Ukraine et l’aide de la responsable de ce collectif Ghislaine Ferri, on vient d’accueillir un premier joueur » indique Marc-Antoine Luca, président de l’association SCB. « Vitalii Osminkin, 17 ans, fera partie de l’effectif d’une de nos équipes de jeunes qui évoluera au niveau national ».





Une belle action pour ce collectif qui conduit depuis plusieurs mois des nombreuses actions en faveur des réfugiés. « Le jeune est arrivé le 18 juillet avec sa mère qui le soutient dans ce challenge humain et sportif » souligne Ghislaine Ferri. « La famille est actuellement logée par le Centre Communal d’Action Sociale de Bastia ».