U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 1 Novembre 2026 à 07:15
Eclaircies et passages nuageux caractérisent la journée marquée par quelques ondées sur l'est de l'île. Le vent de nord-est souffle l'après-midi entre 60 et 70 km/h sur les caps. Les températures maximales sont de l'ordre de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (Jean-Jo Barthelemy)