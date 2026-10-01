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U tempu in Corsica


La rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 07:00

Ce lundi, le ciel sera souvent nuageux sur la Corse, avec quelques averses possibles au fil de la journée, notamment sur l’intérieur et le sud de l’île. Le temps restera plus lumineux par endroits sur le littoral, avant une dégradation pluvio-orageuse plus marquée attendue à partir de mardi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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