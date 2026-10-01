U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 07:00
Ce lundi, le ciel sera souvent nuageux sur la Corse, avec quelques averses possibles au fil de la journée, notamment sur l’intérieur et le sud de l’île. Le temps restera plus lumineux par endroits sur le littoral, avant une dégradation pluvio-orageuse plus marquée attendue à partir de mardi.
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