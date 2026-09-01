U tempu in Corsica
le temps est mitigé, hésitant entre éclaircies et passages nuageux accompagnés d'un faible risque d'averses. Le vent d'ouest souffle légèrement aux extrémités de l'île autour de 40/50 km/h en rafales. Le thermomètre remonte au-dessus de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Patrice Luciani)